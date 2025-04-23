سيكون الحكم الإسباني ريكاردو دي بورغوس بينغويتشيا حكم مباراة الكلاسيكو الكبير بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس إسبانيا مساء السبت القادم هو أحد أكثر الأشخاص سعادة في النهائي، إذ ستكون إدارته لهذا النهائي هي بمثابة تحقيق لحلمه الكبير الذي سبق وأن أعلن عنه في مقابلة صحافية مع صحيفة (آس) الإسبانية عندما أشار إلى أن حلمه الأكبر هو إدارة نهائي كأس ملك إسبانيا يوماً ما.

ورغم إدارة الحكم بينغويتشيا لـ 3 مباريات كلاسيكو جمعت بين ريال مدريد وبرشلونة سابقاً إلا أن حلمه الأكبر ظل عصياً عليه وهو إدارة نهائي الكأس، والذي سيتحقق مساء السبت القادم.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد كلف الحكم ريكاردو دي بورغوس بينغويتشيا لإدارة هذه المباراة المنتظرة، ويعاونه مواطنه بابلو غونزالو فويرتس من تقنية الفيديو المساعد.

يذكر أن بينغويتشيا سبق أن طرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في أول كلاسيكو قام بقيادته في 2017 ضمن ذهاب نهائي كأس السوبر المحلية، وانتهت وقتها بفوز الريال بنتيجة (3-1)

كما قاد نهائي كأس السوبر الذي أقيم بين ريال مدريد وبرشلونة في الرياض في موسم 2023 وانتهى بفوز برشلونة (3-1)

وكان آخر كلاسيكو قاده بينغويتشيا هو الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الدوري موسم 2023 وانتهى بنتيجة (2-1) لمصلحة برشلونة بهدف متأخر سجله نجم الأهلي الحالي فرانك كيسيه.