أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) دفعه للأندية من اتحاداته الأعضاء الـ55 مبلغ 233 مليون يورو (268 مليون دولار)، مقابل السماح للاعبيها بالمشاركة في البطولات التي ينظمها الاتحاد.وذكر «UEFA» أن 901 نادٍ حصلوا على مدفوعات من برنامج المنافع التابع له، وتصدرت الأندية الإنجليزية القائمة بحصولها على 89.46 مليون يورو موزعة على 80 نادياً، ثم إيطاليا (31.35 مليون يورو)، ثم ألمانيا (35.30 مليون يورو)، ثم إسبانيا (88.22 مليون يورو)، ثم فرنسا (97.11 مليون يورو).