لفت فريق غو أهيد إيغلز الهولندي الأنظار إليه، عندما احتفل لاعبوه بتتويجهم بكأس هولندا للمرة الأولى تاريخياً، بطريقة مختلفة ومثيرة للاهتمام، إذ ارتدى لاعبو إيغلز «البشكير الأخضر» بعد تسلُّم كأس هولندا، كما توجهوا بـ«البشكير» إلى جماهيرهم للاحتفال معهم بالتتويج بمشهد لافت واحتفال غريب.وكان فريق غو أهيد إيغلز قد تُوج بلقب كأس هولندا لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على حساب إي زد ألكمار بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، بعد التعادل بنتيجة 1-1يذكر أن غو أهيد إيغلز كان قد تأسس عام 1902، وحصل على لقب الدوري الهولندي أربع مرات آخرها موسم 1932-1933، فيما كان تتويجه بالكأس هو الأول في تاريخه.