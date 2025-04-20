أصبح إيبسويتش تاون على مشارف الهبوط لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، عقب خسارته 0-4 أمام ضيفه آرسنال، اليوم (الأحد) في الجولة 33 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح البلجيكي لياندرو تروسارد التسجيل لآرسنال في الدقيقة 14، وأضاف زميله جابرييل مارتينيللي الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وتضاعفت معاناة إيبسويتش بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه ليف دافيس في الدقيقة 32، ليستغل الفريق اللندني النقص العددي في صفوف منافسه، ويضيف الهدفين الثالث والرابع بتوقيع تروسارد وإيثان نوانيري في الدقيقتين 69 و88 على الترتيب.

وكان بإمكان لاعبي آرسنال زيادة غلته من من الأهداف في شباك إيبسويتش، لولا سوء الحظ الذي لازم لاعبيه في أكثر من فرصة.

بتلك النتيجة، تسبب آرسنال في تأجيل تتويج ليفربول رسمياً بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ورفع رصيده إلى 66 نقطة، بفارق 13 نقطة خلف الفريق الأحمر المتصدر.

وفي المقابل، تجمد رصيد إيبسويتش تاون عند 21 نقطة في المركز 18، ليصبح بحاجة إلى معجزة من أجل البقاء في البطولة، حيث يبتعد بفارق 15 نقطة خلف مراكز الأمان، مع تبقي 5 جولات فقط على نهاية المسابقة.