نجح المدرب البرتغالي فيتور بيريرا في تحقيق مهمته بنجاح عندما ضمن البقاء مع فريقه وولفرهامبتون بشكل رسمي في الدوري الإنجليزي الممتاز عقب انتصاره اليوم على مانشستر يونايتد بنتيجة (1-0) ليرفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الـ 15 ويضمن بذلك البقاء في الدوري من ناحية ويحقق رقماً تاريخياً في الوقت ذاته بالفوز على مانشستر يونايتد ذهاباً وإياباً للمرة الأولى منذ 45 عاماً.وكان وولفرهامبتون الإنجليزي قد تعاقد مع البرتغالي فيتور بيريرا قادماً من نادي الشباب في الـ19 ديسمبر الماضي؛ إذ تسلم بيريرا فريقاً مثقلاً بالمشكلات، وكان وقتها يحتل المرتبة ما قبل الأخيرة في الدوري برصيد 9 نقاط بعد 16 جولة.