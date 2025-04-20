أبدى النجم البلجيكي كيفن دي بروين (33 سنة) استغرابه ودهشته من قرار نادي مانشستر سيتي بعدم تجديد عقده الذي ينتهي مع نهاية الموسم الحالي، وقال: ظللت طوال الموسم أنتظر تقديم النادي عرض التجديد إلا أنهم لم يتقدموا بذلك واتخذوا قرارهم الخاص بعدم التجديد.

وأشار النجم التاريخي لمانشستر سيتي لتفهمه التام لوضع الأندية، وأن عليها اتخاذ القرارات الخاصة بها، إلا أنه اعتبر في الوقت ذاته أن لا يزال قادراً على العطاء في المستوى العالي وتقديم الإضافة الفنية لفريقه. وأضاف: أحب المنافسة.. هذا ما أشعر به؛ لذا لا أستطيع القول إنني أريد الاعتزال، فما زلت أشعر أنني كلما تدربت أريد التفوق على اللاعبين.. أشعر أنني أؤدي بشكل جيد جدًا؛ ولهذا السبب لعبت كثيراً أخيراً.

وكان دي بروين قد انضم إلى السيتي في موسم 2015 قادماً من فولفسبورغ الألماني، ونجح في تحقيق 6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي، و5 ألقاب في كأس الرابطة، ولقب دوري أبطال أوروبا 2023.