ربما كان شتوتغارت جزءاً من أكثر المباريات تسجيلاً للأهداف خلال الشوط الأول بتاريخ بطولة الدوري الألماني، لكن تعادله 4-4 مع يونيون برلين في مباراته الأخيرة بالمسابقة، يعني أن طموحاته الأوروبية أصبحت تقتصر تقريباً على مباراة واحدة.

يحتل شتوتغارت المركز 11 في ترتيب «البوندسليغا» حالياً، ويبتعد بفارق ست نقاط عن المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم القادم، مع تبقي أربع مباريات فقط على نهاية المسابقة المحلية.

وأصبح أمل شتوتغارت الرئيسي على نهائي كأس ألمانيا في 24 مايو القادم، وسيكون المرشح الأوفر حظاً للفوز، حينما يواجه أرمينيا بيليفيلد الناشط بدوري الدرجة الثالثة، إذ سيضمن الفائز مقعداً في بطولة الدوري الأوروبي، طبقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وفاجأ شتوتغارت الجميع بحصوله على المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني الموسم الماضي، ليتأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا، لكنه سرعان ما خرج مبكراً من مرحلة الدوري في البطولة القارية.

واستغنى شتوتغارت عن خدمات ثلاثة من نجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، هم سيرهو جيراسي، وفالديمار أنطون، وهيروكي إيتو، وهو ما تسبب في اهتزاز أداء ونتائج الفريق خلال الموسم الحالي، خصوصا في الأسابيع الأخيرة، ولم يحقق إلا فوزا واحدا فقط في لقاءاته التسعة الماضية.