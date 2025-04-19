لا تزال تبعات الخسارة القاسية لريال مدريد أمام أرسنال الإنجليزي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تلقي بظلالها داخل أروقة الفريق الأكثر تتويجاً بمسابقة دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، إذ أبدى مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي استغرابه من حملة التشكيك الكبيرة في العمل القائم داخل النادي، وقال: «أكثر ما كان مؤلماً بالنسبة لي بعد الإقصاء الأوروبي هو التشكيك في نادٍ فاز بـ30 لقباً خلال 11 عاماً». وتابع: «تحدثت مع اللاعبين والنادي. جميعنا على الخط نفسه، كلنا نشعر بالألم بعد الخروج من البطولة التي حققنا فيها أكبر النجاحات. لا يمكن الفوز دائماً».

وأشار أنشيلوتي إلى أنه يحظى بدعم كبير من قبل رئيس النادي فلورنتينو بيريز في هذه الأوقات الصعبة أكثر من أوقات الفوز، رافضاً الحديث عن مستقبله مع ريال مدريد، ومشيراً إلى أنه سيتحدث عن هذه الأمور مع النادي بعد نهاية الموسم.