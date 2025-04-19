اضطر الدولي المغربي نصير مزراوي، مدافع مانشستر يونايتد، إلى مغادرة ملعب «أولد ترافورد» بين شوطي مواجهة فريقه أمام أولمبيك ليون، ضمن إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، مساء الخميس، نتيجة ظرف عائلي طارئ، وفقاً لتقارير إعلامية بريطانية.

وذكرت صحيفتا «ذا صن» و«ديلي ميل» أن مزراوي غادر الملعب برفقة زميله فيكتور ليندلوف عقب نهاية الشوط الأول، للتعامل مع مسائل شخصية عاجلة، دون أن تُكشف تفاصيل إضافية بشأن طبيعة تلك الظروف.

وشارك مزراوي في التشكيلة الأساسية ليونايتد، قبل أن يتم استبداله مع بداية الشوط الثاني بزميله لوك شاو. وأكد المدرب روبن أموريم أن قرار خروجه جاء لأسباب عائلية، مستبعداً أي خلفيات فنية وراء التبديل.

وحسم مانشستر يونايتد تأهله إلى نصف نهائي البطولة بعد فوزه على ليون بنتيجة 5-4 في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية، عقب تعادلهما ذهاباً في فرنسا بنتيجة 2-2.

ويقدم مزراوي موسماً إيجابياً مع مانشستر يونايتد، حيث خاض 49 مباراة في مختلف المسابقات منذ بداية الموسم، ويستمر عقده مع النادي حتى صيف عام 2028.