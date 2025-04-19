تُعد بطولة «NBA Play-In Tournament» إحدى الإضافات الحديثة والمميزة في روزنامة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، وقد جاءت كحل مبتكر لتعزيز التنافسية ومنح الفرق ذات الترتيب المتوسط فرصة إضافية لخوض الأدوار الإقصائية، الأمر الذي زاد من إثارة ختام الموسم النظامي وجعل كل مباراة تحمل أهمية مضاعفة.

تنطلق بطولة البلاي إن مباشرة بعد انتهاء الموسم النظامي، وتحديداً بين يومي 15 و18 أبريل، وتجمع بين الفرق التي أنهت الموسم في المراكز من السابع إلى العاشر في كل من القسمين الشرقي والغربي. ويهدف هذا النظام إلى تحديد الفريقين الأخيرين المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية (Playoffs) لكل قسم، وتحديداً البطاقتين السابعة والثامنة.

آلية البطولة تتسم بتركيبة ذكية توازن بين مبدأ المكافأة على الأداء الأفضل ومبدأ الفرصة الثانية. إذ يواجه الفريق صاحب المركز السابع نظيره صاحب المركز الثامن، والفائز من هذه المواجهة يتأهل مباشرة كبطاقة سابعة إلى الأدوار الإقصائية. أما الخاسر، فيخوض مواجهة أخرى حاسمة ضد الفائز من مباراة تجمع الفريقين التاسع والعاشر، اللذين يتواجهان في مباراة فاصلة يُقصى فيها الخاسر بشكل مباشر. الفائز في تلك المباراة النهائية يحصل على البطاقة الثامنة، فيما ينتهي موسم الفريق المهزوم.

هذا النظام الجديد يضيف بعداً نفسيّاً وتنافسيّاً عالياً للفرق، إذ لا يضمن أصحاب المراكز السابعة والثامنة التأهل، كما يمنح أصحاب المركزين التاسع والعاشر بصيص أمل لخطف إحدى البطاقتين، مما يُبقي مستوى التحدي قائماً حتى اللحظة الأخيرة.

وقد اختُتمت نسخة عام 2025 من البطولة في 18 أبريل، وأسفرت عن تأهل أورلاندو ماجيك وغولدن ستايت ووريرز مباشرة كبطاقتين سابعتين، بعد فوز الأول على أتلانتا هوكس 120-90، والثاني على ممفيس غريزليز 121-116، في اليوم الافتتاحي للبطولة. وفي المرحلة التالية، فاز ميامي هيت على شيكاغو بولز 109-90، وتغلب دالاس مافريكس على ساكرامنتو كينغز 120-106، ليواصل كلاهما رحلته نحو البطاقة الثامنة.

وفي يوم الحسم، استطاع ميامي هيت التفوق على أتلانتا هوكس بعد التمديد بنتيجة 123-114، بينما حسم ممفيس غريزليز المواجهة أمام دالاس مافريكس بنتيجة 120-106، ليضمن الفريقان مكانيهما كآخر المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية لموسم 2025.

وتبدأ نهائيات «البلاي أوف» اليوم السبت 19 أبريل، وتستمر حتى موعد انطلاق سلسلة نهائي الدوري الكبرى (NBA Finals) في 5 يونيو، على أن تمتد البطولة حتى 22 يونيو في حال تطلب النهائي خوض سبع مباريات.

وبهذا، تُرسّخ بطولة الـPlay-In مكانتها محطةً مفصليةً في موسم الـNBA، تجمع بين روح المنافسة وعدالة التحدي، وتمنح الجماهير جرعة إضافية من الإثارة التي تميز هذه الرياضة العريقة.