كشف نادي مانشستر يونايتد أن لاعبي الفريق نصير مزراوي وفيكتور ليندلوف غادرا ملعب أولد ترافورد بعد الشوط الأول من مباراة اليونايتد ضد ليون الفرنسي.

وكشف اليونايتد عبر حسابه الرسمي على منصة "X " أن مغادرة اللاعبين كانت اضطرارية لمعالجة بعض القضايا العائلية العاجلة. لافتا إلى أن كلا الأمرين مستقلان تماماً عن بعضهما البعض وأن اللاعبين بخير، ولم يكشف النادي المزيد من التفاصيل حول الحادثة.

واستطاع اليونايتد انتزاع بطاقة نصف نهائي الدوري الأوروبي من ليون في مواجهة درامية حسمها بخماسية مقابل أربعة أهداف، إذ سجل اليونايتد هدفين في الوقت القاتل أمام ليون المنقوص، مؤكدا موعداً مع أتلتيك بلباو ومبقيا للمشاركة في دوري الأبطال حية، وتغلب اليونايتد على ضيفه ليون الفرنسي بنتيجة 5‑4، مستفيداًً من هدفين متتاليين في الدقيقة 120 والدقيقة 120+1 من الشوط الإضافي الثاني.

الأوروغوياني مانويل أوغارتي افتتح التسجيل لليونايتد في الدقيقة 10، قبل أن يوقع البرتغالي ديوغو دالو ثاني الأهداف عند الدقيقة 45+1.

رد ليون جاء متأخراً عبر كورنتان توليسو برأسية في الدقيقة 71، ثم أدرك نيكولاس تاليافيكو التعادل في الدقيقة 77.

بعد ذلك تلقى توليسو البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 89، ليكمل الفريق الفرنسي ما تبقى بعشرة لاعبين. ومع تعادل الفريقين ذهابا 2‑2، امتدت المواجهة إلى وقت إضافي.

وبرغم النقص العددي، تقدم ليون عبر ريان شرقي في الدقيقة 105، وأضاف ألكسندر لاكازيت ركلة جزاء ناجحة عند الدقيقة 110.

وجاء الرد الإنكليزي سريعا، إذ قلص برونو فرنانديش الفارق من علامة الجزاء في الدقيقة 114، ثم تعادل البديل كوبي ماينو ببراعة في الدقيقة 120، قبل أن يحسم المدافع هاري ماغواير الأمور برأسية بعد دقيقة واحدة فقط.

وبهذا الانتصار المثير، يلتقي مانشستر يونايتد مع أتلتيك بلباو الإسباني في نصف النهائي، بعدما اكتفى بتعادل 2‑2 في فرنسا ذهابا.

ويمنح الفوز الأوروبي «الشياطين الحمر» فرصة إنقاذ موسمهم المحلي المتعثر، إذ يحتل الفريق المركز الرابع عشر في الدوري الممتاز، إلا أن التتويج بالبطولة سيضمن له مكاناً في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.