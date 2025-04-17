اعترف مدرب فريق الأرسنال الإسباني «ميكيل أرتيتا» بفضل مواطنه بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي في عبور فريقه عقبة ريال مدريد والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وفق التقرير الذي بثه موقع «RT»، إذ تمكن أرسنال من تحقيق فوز ساحق على النادي الملكي بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في ربع النهائي، ليضرب موعدا مع باريس سان جيرمان في الدور القادم.

عقب مباراة الإياب التي انتهت بفوز أرسنال (2-1)، قال أرتيتا في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو: «إذا كنت هنا الآن (في نصف النهائي)، فإن الفضل يعود إلى بيب غوارديولا... لقد تحدثت يوم المباراة، دائماً ما سأكون ممتناً له».

لم يكن هذا أول اعتراف من أرتيتا بتأثير غوارديولا عليه خلال هذه المواجهة. فبعد الفوز الكبير في مباراة الذهاب (3-0) على ملعب الإمارات، كشف المدرب الإسباني أنه استشار غوارديولا للتحضير لهذه المعركة الكروية.

وقال أرتيتا حينها: «خلال الأيام القليلة الماضية، تحدثت مع بيب. كنت أرغب في مناقشته، وأعتقد أنه كان يرغب في ذلك أيضا. من الرائع أن تتعلم من الأفضل، وأنا محظوظ للغاية بأنني أملك حولي أشخاصا رائعين ساعدوني كثيرا».

تجدر الإشارة إلى أن أرتيتا عمل كمساعد لبيب غوارديولا في مانشستر سيتي لمدة 3 سنوات قبل أن يغادر إلى أرسنال لتولي مهمة تدريب الفريق اللندني.