كشف المدير الفني لمنتخب المغرب وليد الركراكي، تفاصيل المحادثات التي أجراها مع لامين يامال، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، في محاولة لإقناعه بتمثيل «أسود الأطلس» قبل أن يحسم اللاعب الشاب قراره لصالح «لاروخا».

وجاءت تصريحات الركراكي خلال استضافته في برنامج «إل شيرينغيتو» الإسباني الشهير.

وأوضح الركراكي أنه أجرى عدة محادثات مع لامين يامال، الذي يمتلك أصولاً مغربية من جهة والده، إلى جانب جنسيته الإسبانية، مشيراً إلى أن اللاعب كان صادقاً وواضحاً في تعامله.

وقال الركراكي: «تحدثت معه أكثر من مرة وعرضت عليه مشروعنا الطموح، بما يشمل المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، لكنه بعد يومين أو ثلاثة اتصل بي بكل احترام وقال: شكراً على الحب، لكنني أشعر بأنني إسباني وسأختار إسبانيا».

وأشاد المدرب المغربي بموهبة يامال الاستثنائية، مؤكداً أن ما يقدمه في هذا العمر أمر مذهل، مضيفاً: «لامين موهبة تأتي مرة كل جيل، وحاولنا بكل الطرق ضمه، لكنه اتخذ قراره بناءً على شعوره». وأكد الركراكي، أنه تمنى التوفيق للاعب البالغ من العمر 17 عاماً، مشيراً إلى أن صدقه وصراحته كانا جديرين بالتقدير.

وأشار الركراكي إلى أن المفاوضات شملت أيضاً لقاءات مع عائلة اللاعب ومحاميه، لكن الجهود لم تكلل بالنجاح، وعلق قائلاً: «كانت هذه أول قضية أواجهها عندما تسلمت تدريب المنتخب المغربي، هذه هي كرة القدم».

يُذكر أن لامين يامال حسم قراره باللعب لإسبانيا في أغسطس 2023، وشارك لأول مرة مع «لاروخا» في سبتمبر من العام نفسه أمام جورجيا ضمن تصفيات يورو 2024.

ومنذ ذلك الحين، أصبح اللاعب عنصراً أساسياً في تشكيلة إسبانيا، وساهم في تتويجهم بالبطولة الأوروبية الصيف الماضي، كما يواصل يامال تألقه مع برشلونة، إذ خاض 96 مباراة، سجل خلالها 21 هدفاً وقدم 30 تمريرة حاسمة، وحصد لقب كأس السوبر الإسباني.