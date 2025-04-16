أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن قائمة الحكام المكلفين بإدارة مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو القادم، وشهدت القائمة مشاركة 117 حكماً من مختلف القارات، بينهم 13 حكماً عربياً يمثلون سبعة اتحادات، دون تسجيل أي تواجد لحكام سعوديين.



وتضمّنت القائمة خمسة حكام ساحة عرب، من بينهم الإماراتي عمر آل علي، والموريتاني دحان بيدة، والقطري سلمان فلاحي، إلى جانب مساعدين من قطر والجزائر، وحكام فيديو (VAR) من الإمارات ومصر والمغرب، ما يعكس حضورًا عربيًا لافتًا.



ويأتي هذا الغياب السعودي رغم ما تشهده المملكة من تطور ملحوظ في منظومة التحكيم، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز قدرات الكوادر الوطنية في القطاع الرياضي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.



وتُعد النسخة القادمة من مونديال الأندية محطة مهمة في تاريخ البطولة، كونها تُقام للمرة الأولى بصيغتها الموسعة، وتواكبها تقنيات جديدة تشمل تثبيت كاميرات على أجساد الحكام وتطبيق قاعدة تهدف للحد من إضاعة الوقت من قبل حراس المرمى، ما يُبرز أهمية وجود كفاءات تحكيمية عالية الجاهزية.



ويفتح غياب الحكام السعوديين عن هذه القائمة باب التساؤل حول تقييم مشاركاتهم في المحافل الأخيرة، وأهمية مضاعفة جهود التطوير والتأهيل لضمان حضورهم في البطولات الدولية مستقبلاً.