أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أن الأسبوعين القادمين ستشهد إصدار القرار النهائي والحاسم من قبل محكمة التحكيم الرياضي بشأن قضية استبعاد فريق ليون المكسيكي من المشاركة في مسابقة كأس العالم للأندية بسبب قواعد ملكية الأندية المتعددة.

وأشار جياني إنفانتينو في تصريحات لقناة TUDN المكسيكية إلى أنه سيتم احترام أي قرار يصدر من محكمة التحكيم الرياضي وسيتم اعتماده، وفي حال اعتماد استبعاد الفريق المكسيكي من البطولة سيتم لعب مباراة فاصلة بين فريق لوس أنجلوس (وصيف بطولة الكونكاكاف) وأمريكا كلوب الذي يحتل المركز التالي في التصنيف.