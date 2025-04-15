أقال نادي سانتوس البرازيلي لكرة القدم مدربه البرتغالي بيدرو كايشينيا بسبب تردي النتائج، وذلك على الرغم من عودة النجم نيمار دا سيلفا إلى صفوفه بداية فبراير.

وأوضح نادي ساو باولو عبر حسابه الرسمي على موقع «أكس» أن المدرب البرتغالي البالغ 54 عاماً «لم يعد على رأس الفريق المحترف، وسيتولى مساعده سيسار سامبايو المسؤولية بشكل مؤقت».

وبعد خسارته على أرض فلوميننسي 0-1 الأحد، يحتل سانتوس المركز الثامن عشر في الدوري ولم يحصد سوى نقطة يتيمة في المراحل الثلاث الأخيرة.

وأشاد نيمار (33 عاماً) عبر حسابه على إنستغرام بمدربه السابق، مؤكداً أنه يشعر «بسعادة كبيرة» بالعمل مع بيدرو كايشينيا، مضيفاً «شكراً لك على كل شيء»، طبقا لفرانس برس.

وعقد المدرب الذي تولى منصبه منذ أربعة أشهر فقط وسانتوس آمالاً كبيرة على عودة نيمار إلى البرازيل بعد 12 عاماً قضاها خارج البلاد، تنقل خلالها مع برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي ثم الهلال السعودي، لكن النتائج لم تكن على مستوى الطموحات.

وشارك أفضل هداف في تاريخ المنتخب البرازيلي (79 هدفاً) في ثماني مباريات فقط مع النادي الذي تدرج في صفوفه، وسجل ثلاثة أهداف، وأصيب في فخذه الأيسر واضطر لعدم الالتحاق بصفوف «راقصي السامبا» في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026 في منتصف مارس، بعدما كان قد عاد أيضاً من إصابة خطيرة تعرض لها في ركبته في أكتوبر 2023 أمام الأوروغواي أبعدته عن الملاعب لمدة عام تقريباً.