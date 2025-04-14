توفي لاعب ومدرب كرة القدم النيجيري السابق كريستيان تشوكوو في مدينة إينوغو عن عمر ناهز 74 عاماً، بعد مسيرة حافلة امتدت لعدة عقود في الملاعب وعلى مقاعد التدريب.

الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو نعى الفقيد في بيان صدر عن مستشاره للإعلام والاستراتيجية بايو أونانوجا، مشيراً إلى أن تشوكوو كان «رمزاً للتفوق والوطنية»، وأضاف أن مساهماته في كرة القدم داخل وخارج الملعب ستبقى حاضرة في الذاكرة الجماعية للبلاد.

وجاء في البيان: «تشوكوو لم يكن مجرد لاعب ومدرب، بل كان شخصية بارزة ساهمت في تطوير كرة القدم النيجيرية، وألهمت أجيالاً من اللاعبين، وأسهمت في تعزيز الهوية الرياضية الوطنية».

نائب الرئيس السابق أتيكو أبوبكر وصف الراحل بأنه «أحد أبرز الأسماء في تاريخ كرة القدم النيجيرية»، مشيراً إلى دوره القيادي كلاعب ومدرب، خصوصاً خلال فوز نيجيريا بكأس الأمم الأفريقية عام 1980.

من جهته، اعتبر حاكم ولاية إينوغو الدكتور بيتر مباه وفاة تشوكوو «خسارة شخصية ووطنية»، وأشار إلى أن إنجازاته ساهمت في توحيد النيجيريين عبر مختلف الانتماءات.

تشوكوو قاد منتخب نيجيريا، المعروف حينها بـ«النسور الخضر»، لتحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ البلاد عام 1980، كما أحرز معه المركز الثالث في نسختي 1976 و1978. وعلى مستوى الأندية، لعب طيلة مسيرته لفريق إينوغو رينجرز، وتوج معه بكأس الكؤوس الأفريقية عام 1977، إلى جانب عدة ألقاب محلية.

انتقل لاحقاً إلى التدريب، حيث قاد ناديه السابق، ثم تولى تدريب المنتخب الكيني، ودرب أيضاً نادي الصفاء اللبناني. في عام 2002، عُيّن مدرباً للمنتخب النيجيري الأول، وقاده لتحقيق المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2004 بتونس.

تشوكوو كان قد عانى من مشكلات صحية في السنوات الأخيرة، وأطلق مناشدات لتسوية مستحقاته المتأخرة التي بلغت، وفقاً لتصريح سابق له، أكثر من 120 ألف دولار.

وعُرف تشوكوو بشخصيته القوية داخل الملعب وخارجه، ونال لقب «الرئيس» تقديراً لهيبته القيادية وتأثيره الكبير في زملائه والجيل الصاعد من اللاعبين.