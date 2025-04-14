واصل النجم المصري الكبير محمد صلاح تحطيم الأرقام في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما سجل رقماً ذهبياً غير مسبوق، ونجح في أن يصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي بنظامه الحديث يحقق 45 مساهمة تهديفية في موسم واحد، موزعة بين 27 هدفاً و18 تمريرة حاسمة، في إنجاز استثنائي يعكس ثبات مستواه وتأثيره الهائل على أداء ليفربول، عقب أن صنع مساء اليوم هدفاً في مباراة ليفربول أمام وستهام.

كما أصبح النجم المصري على بعد صناعة 3 أهداف من أن يصبح أكثر لاعب صناعة للأهداف في موسم واحد في تاريخ الدوري. ويعد صلاح أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الدوري وأكثرهم تسجيلاً للأهداف، إذ سجل 243 هدفاً في 394 مباراة مع النادي منذ انضمامه من روما في عام 2017.

يذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي حافظ على نجمه المصري بعد إعلانه بصفة رسمية تمديد عقده لموسمين قادمين بقيمة إجمالية تصل إلى 42 مليون جنيه إسترليني كرواتب خلال مدة العقد الجديد الذي يمتد حتى عام 2027، ما سيجعل صلاح أحد الأعلى أجراً في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيحصل على 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، بزيادة ملحوظة عن راتبه الحالي البالغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

وكان «صلاح» أعلن تمديد عقده مع الفريق بعد 8 سنوات ناجحة قضاها في صفوف «الريدز»، ليضع حداً للجدل المستمر حول مستقبله. وجاء الإعلان عبر الموقع الرسمي للنادي وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر صورة للاعب المصري على عرش مرفقة بعبارة «سيبقى»، في إشارة إلى بقائه عنصرا أساسيا في مشوار النادي.

وعبر صلاح عن سعادته بقرار التجديد في رسالة حماسية نشرها على حسابه الشخصي بـ«إنستغرام» وعلى موقع ليفربول الرسمي، قائلا: «بالطبع أنا متحمس جدا. لدينا فريق رائع الآن، وكان لدينا فريق رائع في الماضي أيضا. لكنني وقعت لأنني أؤمن بأن لدينا فرصة للفوز بألقاب أخرى والاستمتاع بكرة القدم»، وأضاف: «قضيت أفضل سنوات حياتي هنا. لعبت 8 سنوات، وأتمنى أن تصبح 10 سنوات. أستمتع بحياتي هنا، وأستمتع بكرة القدم. لقد عشت أفضل سنوات مسيرتي في ليفربول».