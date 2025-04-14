تغلب فريق فلومينينسي على سانتوس بنتيجة (1/صفر) في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري البرازيلي لكرة القدم. وسجل هدف فلومينينسي اللاعب صامويل كزافييه في الدقيقة 96. وشهدت المواجهة احتكاكاً مثيراً بين نيمار وصامويل، بعد أن كُلّف الأخير بمراقبته طوال الشوط الثاني، ما أدى إلى مشادات كلامية وتدخلات عنيفة، نال على إثرها نيمار بطاقة صفراء وسط أجواء متوترة.وبهذا الفوز، رفع فلومينينسي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد سانتوس عند نقطة واحدة في المركز الـ18.وفي لقاء آخر، تعادل مينيرو مع فيتوريا (2/2)، وإنترناسيونال مع فورتاليزا سلباً من دون أهداف. ويتصدر فلامينغو الدوري البرازيلي بـ7 نقاط.