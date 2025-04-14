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«عكاظ» (جدة)
في مباراة مثيرة ضمن القسم الغربي من الدوري الأمريكي لكرة السلة، فاز لوس أنجلوس كليبرز على مضيفه غولدن ستيت ووريورز (124-119) بعد وقت إضافي.

تمكن كليبرز من حسم اللقاء بعد أن خيم التعادل على المباراة في الوقت الأصلي، ليتفوق في الوقت الإضافي بفارق 5 نقاط. مع هذا الفوز، قدم كليبرز أداءً مميزاً أمام أحد أبرز الفرق في الدوري الأمريكي للمحترفين.

وفي مباراة أخرى، استغل سكرامنتو كينغز نقص تشكيلة فينكس صنز ليحقق فوزاً (109-98)، مما ضمن لهم ميزة اللعب على أرضهم في الأدوار الإقصائية.

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