في مباراة مثيرة ضمن القسم الغربي من الدوري الأمريكي لكرة السلة، فاز لوس أنجلوس كليبرز على مضيفه غولدن ستيت ووريورز (124-119) بعد وقت إضافي.تمكن كليبرز من حسم اللقاء بعد أن خيم التعادل على المباراة في الوقت الأصلي، ليتفوق في الوقت الإضافي بفارق 5 نقاط. مع هذا الفوز، قدم كليبرز أداءً مميزاً أمام أحد أبرز الفرق في الدوري الأمريكي للمحترفين.وفي مباراة أخرى، استغل سكرامنتو كينغز نقص تشكيلة فينكس صنز ليحقق فوزاً (109-98)، مما ضمن لهم ميزة اللعب على أرضهم في الأدوار الإقصائية.