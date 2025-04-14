عزز نيوكاسل يونايتد فرصه في خطف بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق انتصارا كبيرا بنتيجة 4-1 على ضيفه مانشستر يونايتد، في مواجهة جرت لحساب الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وافتتح لاعب الوسط الإيطالي ساندرو تونالي التسجيل لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 24، قبل أن يتمكن الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو من تعديل الكفة للضيوف عند الدقيقة 37، في لقاء شهد غياب الحارس الكاميروني أندريه أونانا عن صفوف مانشستر.واستعاد نيوكاسل زمام المبادرة في الشوط الثاني بفضل هارفي بارنيس، الذي أحرز هدفين في الدقيقتين 49 و64، ثم أضاف البرازيلي برونو جيمارايش الهدف الرابع في الدقيقة 77، ليمنح فريقه أكبر انتصار له على مانشستر يونايتد منذ فوزه 5-0 عام 1996 على ملعب سانت جيمس بارك.وبهذا الفوز، الرابع على التوالي والسابع عشر في الموسم، رفع نيوكاسل رصيده إلى 56 نقطة، ليتقدم إلى المركز الرابع، متقدماً بنقطة على مانشستر سيتي وبنقطتين على تشيلسي، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 38 نقطة في المركز 13 بعد هزيمته الأقسى هذا الموسم.وتؤهل المراكز الخمسة الأولى في الدوري للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.وتأتي هذه الخسارة قبل مواجهة حاسمة لمانشستر يونايتد أمام أولمبيك ليون الفرنسي الخميس القادم في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، بعد تعادلهما 2-2 في مباراة الذهاب.وانطلقت المباراة بحماس من الفريقين، حيث تقدم نيوكاسل عبر تونالي بعد تمريرة من أليكسندر إيزاك، ليسدد الكرة بدقة على يمين الحارس التركي ألتاي بايندير. ورد مانشستر يونايتد بهدف جارناتشو من هجمة مرتدة، حيث تلقى تمريرة من ديوغو دالوت وسدد الكرة بقوة لتصطدم بالقائم وتسكن الشباك.ومع بداية الشوط الثاني، سيطر نيوكاسل على المجريات، حيث سجل بارنيس هدفه الأول بتمريرة من جاكوب ميرفي بعد عرضية من فالنتينو ليفرامينتو، ثم أضاف الثاني بمجهود فردي رائع. واستغل جيمارايش خطأ دفاعياً من بايندير ليختتم رباعية نيوكاسل بتسديدة متقنة.