حقق ممفيس غريزليس فوزاً كبيراً على دالاس مافريكس بنتيجة (132-97) في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الأخيرة من الموسم العادي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.برز ستيفنز كأبرز لاعبي الفريق بعد أن سجل 31 نقطة واستحوذ على 6 كرات مرتدة، بينما أضاف باجلي 25 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة. كما سجل سبنسر 23 نقطة وقدم 7 تمريرات حاسمة، وأنهى هوف المباراة برصيد 22 نقطة.من جانب مافريكس، كان دانيال جيفورد أكثر المسجلين بـ20 نقطة، بينما أضاف جيدن هاردي 17 نقطة. وبذلك، انتهى موسم الفريقين في مباراة ختام مثيرة.