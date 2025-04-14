تغلب فريق ريال مدريد على مضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 31 بالدوري الإسباني لكرة القدم، سجل «إدواردو» هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 34، لينتزع «الريال» 3 نقاط ثمينة، وأكمل الفريقان اللقاء بنقص عددي بعد طرد نجم ريال مدريد «مبابي» في الدقيقة 38، وكذلك مدافع ديبورتيفو ألافيس «سانشيز» في الدقيقة 70، ورفع الريال رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني ليقلص الفارق مجددا إلى 4 نقاط مع برشلونة متصدر الترتيب، فيما تجمد رصيد ألافيس عند 30 نقطة في المركز السابع عشر.ويترقب عشاق الكرة بشكل عام والإسبانية على وجه الخصوص مصير اللاعب «مبابي» من مشاركته في النهائي المرتقب بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس إسبانيا الذي سيقام في 26 أبريل على ملعب لاكارتوخا في مدينة أشبيلية، بعد تلقيه البطاقة الحمراء، إذ تنص لائحة الليغا الإسبانية وفقاً للمادة 103 من نظام العقوبات على أنه إذا تم إيقاف مبابي مباراتين (عقوبة مخففة)، فسيتم إيقافه في الليغا في مباراتي أتليتك وخيتافي، وإذا تم إيقافه 4-12 مباراة (عقوبة مشددة)، سيغيب عن الدوري والكأس، وبالتالي سيغيب عن نهائي كأس إسبانيا، إذ ستعتمد لجنة الانضباط في قرارها على تقرير الحكم «سوتو غرادو» الذي أدار مواجهة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس.