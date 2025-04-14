أحرز أنتوني إدواردز 43 نقطة ليقود مينيسوتا تيمبرولفز إلى فوز مستحق (116-105) على يوتا جاز، ما ضمن لهم التأهل إلى الأدوار الإقصائية ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.من جانب آخر، فاز بورتلاند تريل بلايزرز على لوس أنجلوس ليكرز بنتيجة (109-81)، فيما شهدت مواجهة نيو أورليانز بليكانز مع أوكلاهوما سيتي ثاندر خسارة بليكانز (100-105).وفي المباريات الأخرى، فاز سان أنطونيو سبيرز على تورونتو رابتورز (125-118)، بينما حقق دنفر ناجتس فوزا مهما (126-111) على هيوستن روكتس.