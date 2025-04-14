أعلن نادي أشبيلية الإسباني إقالة مدربه غارسيا بيمينتا، بعد سلسلة من النتائج المتعثرة في عام 2025، في وقت كانت الهزيمة المخيبة للآمال الجمعة أمام فالنسيا هي الخسارة الرابعة على التوالي لإشبيلية في الدوري الإسباني، وهي نتيجة أدت إلى تراجعه إلى المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري.ويعتبر بيمينتا هو خامس مدرب تتم إقالته من تدريب أشبيلية خلال السنوات الثلاث الأخيرة في رقم قياسي كبير في الدوري الإسباني.وأعلن النادي رسمياً تعيين خواكين كاباروس مدرباً للفريق خلفاً للمدرب السابق بيمينتا، وتعتبر هذه الولاية هي الرابعة لكاباروس مع أشبيلية، عقب آخر ولاية في 2019، حيث استقال في تلك الفترة من منصبه عقب أن أعلن إصابته بسرطان الدم.