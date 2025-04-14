أحرز بات كونوتون 43 نقطة ليقود ميلووكي باكس إلى فوز مثير (140-133) على ديترويت بيستونز في ختام الموسم العادي لدوري السلة الأمريكي.وفي القسم الشرقي، قلب إنديانا بايسرز تأخره بفارق 27 نقطة ليحقق فوزاً مثيراً على كليفلاند كافالييرز (126-118) بعد وقت إضافي.كما فاز أتلانتا هوكس على أورلاندو ماجيك (117-105)، بينما خسر تشارلوت هورنتس (86-93) أمام بوسطن سلتيكس.وفي مباريات أخرى، تغلب واشنطن ويزاردز على ميامي هيت (119-118)، بينما فاز شيكاجو بولز (122-102) على فيلادلفيا سفينتي سيكسرز.