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«عكاظ» (جدة)
أحرز بات كونوتون 43 نقطة ليقود ميلووكي باكس إلى فوز مثير (140-133) على ديترويت بيستونز في ختام الموسم العادي لدوري السلة الأمريكي.

وفي القسم الشرقي، قلب إنديانا بايسرز تأخره بفارق 27 نقطة ليحقق فوزاً مثيراً على كليفلاند كافالييرز (126-118) بعد وقت إضافي.

كما فاز أتلانتا هوكس على أورلاندو ماجيك (117-105)، بينما خسر تشارلوت هورنتس (86-93) أمام بوسطن سلتيكس.

وفي مباريات أخرى، تغلب واشنطن ويزاردز على ميامي هيت (119-118)، بينما فاز شيكاجو بولز (122-102) على فيلادلفيا سفينتي سيكسرز.

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