رد لاعب الهلال السابق وسانتوس حاليا البرازيلي نيمار على مدرب الفريق الهلالي خورجي جيسوس بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في مباراة سانتوس ضد بوتافوغو.

وحول تصريحات جيسوس عندما قال بأنه "نيمار" لم يعد جيداً بدنياً، قال الدولي البرازيلي: شعرت بغضب من كلامه عندما أدلى بهذا، وتابع: لقد أظهرت خلال التدريبات أنني جاهز، كنت في خلال التدريبات أنا من يسجل الأهداف، وختم رده قائلاً: الميدان هو من يتحدث، فهو أفضل وسيلة رد مني.

وكانت تصريحات مدرب الهلال جيسوس، التي سبقت انتقال نيمار من الهلال إلى سانتوس البرازيلي، قد كشفت بأن المدرب غير حريص على بقاء نيمار في الفريق الهلالي إذ قال: "عندما بنينا الفريق كان الأساس في خططنا وجود ميتروفيتش وخلفه نيمار، لكن البرازيلي غاب بسبب الإصابة، ولا أستطيع التنبؤ بشأن انتقاله لعدم امتلاكي الخلفية الكافية حول الأمر".

وتابع:" الأمور تعقدت مع نيمار أكثر، هو لم يعد قادراً على الوصول إلى المستوى الذي وصلنا إليه، لكن لا يزال لديه عقد مع الهلال. أما أمر ذهابه من عدمه، فهو يخص الإدارة واللاعب".

وتابع المدرب: "الأمر ليس سهلاً، نيمار غير قارد على مواكبة الفريق بدنياً".