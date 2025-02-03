افتتحت (الإثنين)، محاكمة الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدملويس روبياليس، على خلفية القبلة القسرية التي منحها لجيني هيرموسو، لاعبة المنتخب الإسباني، خلال احتفالات الفوز بكأس العالم للسيدات عام 2023، وفقاً لما أفادت به وكالة فرانس برس.وخلال جلسة الاستماع الأولى في المحكمة المحلية بسان فرناندو دي إيناريس، أكدت هيرموسو، البالغة من العمر 34 عاماً، أن ما حدث لم يكن ينبغي أن يقع في أي سياق اجتماعي أو مهني، مشددة على أن القبلة فُرضت عليها دون رضاها.القضية، التي أثارت جدلًا واسعاً في إسبانيا وخارجها، دفعت المدعين العامين إلى المطالبة بعقوبة السجن لمدة عامين ونصف بحق روبياليس، مقسمة إلى عام واحد بتهمة الاعتداء الجنسي و18 شهراً بسبب الضغوط التي تعرضت لها اللاعبة من أجل التقليل من أهمية الحادثة.وشهدت الجلسة حضور كل من روبياليس وهيرموسو، لكنهما لم يتبادلا التحية عند وصولهما إلى المحكمة. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى 19 فبراير، فيما سيدلي روبياليس بأقواله في 12 فبراير، حيث سبق له أن دافع عن تصرفه واصفًا القبلة بأنها كانت «عفوية وغير مؤذية» بين أصدقاء يحتفلون بالفوز.إلى جانب روبياليس، يواجه كل من المدرب السابق للمنتخب الإسباني للسيدات خورخي فيلدا، والمسؤولان السابقان في الاتحاد روبين ريفيرا وألبرت لوكي، اتهامات بممارسة الضغوط على هيرموسو، إذ طالب الادعاء بسجنهم لمدة 18 شهراً لكل منهم، بحسب فرانس برس.واكتسبت هيرموسو مكانة رمزية في النضال ضد التمييز في الرياضة عقب الواقعة، التي كشفت عنها لاحقاً في الفيلم الوثائقي «سي أكابو» على منصة «نتفليكس»، حيث تحدثت عن تداعيات الحادثة وكيف طُلب منها الظهور في مقطع فيديو لتبرير تصرف روبياليس.ومن المنتظر أن يدلي عدد من الشخصيات المرتبطة بالقضية بشهاداتهم، من بينهم أليكسيا بوتياس، الفائزة بالكرة الذهبية مرتين، إلى جانب مدربين ومسؤولين في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.