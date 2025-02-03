لم تكن مشاركة النجم المصري في مباراة فريقه مانشستر سيتي ضد أرسنال بحجم التطلعات، لكن الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، دافع عن مرموش، بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها الفريق أمام أرسنال مساء أمس (الأحد) بنتيجة 1-5، على ملعب الإمارات في لندن، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودافع المدرب جوارديولا عن لاعبه قائلاً عقب المباراة: «عمر مرموش لعب بشكل جيد، أقولها بكل صدق، ليس من السهل التأقلم سريعًا، خاصة في ظل هذه المباريات الصعبة».

وسجل مرموش تقييما صادما لمحبيه، إذ حصل على 6.7 وفقًا لـ«سوفا سكور»، ويُعتبر هذا التقييم أقل من مواجهة تشيلسي الماضية.

وخاض مرموش مباراة مانشستر سيتي، حتى الدقيقة الـ72، وسدد تصويبة وحيدة طوال اللقاء، ليخرج ويحل بدلا منه النجم البلجيكي كيفين دي بروين.

وقام عمر مرموش بمراوغة ناجحة من 3، ولمس الكرة في 36 مناسبة، وبلغت دقة تمريراته 79%، حيث نجح في تمرير 19 تمريرة بنجاح من أصل 24.

وفاز مرموش بـ3 تدخلات أرضية من أصل 5، وفقد الاستحواذ في 8 مناسبات أيضًا.

وأرسل عمر مرموش عرضيتين بنجاح من أصل 2، إضافة إلى 3 تمريرات مفتاحية، وتم احتساب خطأ له.

البداية كانت نارية من أرسنال الذي تقدم بالهدف الأول في الدقيقة الثانية عبر النجم النرويجي مارتن أوديجارد، وقد انتهى الشوط الأول بتقدم أرسنال 1-0.

وفي الشوط الثاني، تعادل مانشستر سيتي عبر النجم النرويجي إيرلينج هالاند 55، لكنه لم يتهن كثيرا بالهدف، إذ أحرز توماس بارتي الهدف الثاني في الدقيقة 56 للجانرز.

بعدها سجل أرسنال هدفين متتاليين عبر مايلس لويس سكيلي وكاي هافيرتز في الدقيقتين 62 و76 على الترتيب، واختتم إيثيان نوانيري مهرجان الأهداف في الدقيقة 93، لينتهي اللقاء بفوز أرسنال 5-1.