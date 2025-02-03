في واحدة من أكثر الصفقات إثارة وجنوناً ودهشة وحيرة في تاريخ الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA)، أعلن دالاس مافريكس رسمياً انتقال نجمه لوكا دونسيتش إلى لوس أنجليس ليكرز، مقابل حصوله على أنتوني ديفيس، في صفقة تبادلية ثلاثية الأطراف شملت يوتا جاز.

وأكد مافريكس إتمام الصفقة صباح الأحد، بعدما تم الإعلان عنها منتصف الليل بتوقيت الساحل الشرقي. ووفقاً للتفاصيل، سيرحل كل من ماكسي كليبر وماركيف موريس أيضاً إلى ليكرز، بينما يحصل مافريكس على ماكس كريستي إضافة إلى اختيار الجولة الأولى من درافت 2029 الخاص بليكرز. أما يوتا جاز، فسيحصل على جالين هود-شيفينو، واختيار الجولة الثانية لعام 2025 من لوس أنجليس كليبرز، واختيار آخر من مافريكس للعام ذاته.

• ردود فعل متباينة على الصفقة

من منظور مافريكس، شكلت الصفقة صدمة كبيرة، إذ كان دونسيتش، البالغ من العمر 25 عاماً، أحد أفضل اللاعبين في الدوري منذ انضمامه عام 2018، وحصد خمسة اختيارات متتالية لفريق الـ All-NBA الأول. كما قاد الفريق إلى نهائيات الدوري العام الماضي، قبل الخسارة أمام بوسطن سيلتكس.

ورغم أن انتقال لاعب بحجم دونسيتش نادراً ما يحدث إلا إذا طلب ذلك بنفسه، فإن التقارير تؤكد أنه لم يطالب بالرحيل، وفقاً للصحفي مارك شتاين. ومع ذلك، أفادت مصادر CBS Sports أن دونسيتش لم يكن ينوي البقاء في دالاس لما بعد 2026، موعد انتهاء عقده الحالي.

وقال نيكو هاريسون، المدير العام لدالاس مافريكس، لصحيفة دالاس مورنينغ نيوز: «شعرنا بأننا بحاجة إلى استباق ما كان سيصبح صيفاً معقداً، حيث سيكون مؤهلاً لعقد السوبر ماكس، وقريباً من خيار الخروج من عقده. كنا ندرك أن عدة فرق تترقب هذه الفرصة للتوقيع معه، لذلك قررنا التحرك مبكراً».

• دوافع مافريكس لإتمام الصفقة

أحد العوامل التي ساهمت في اتخاذ القرار هو ضعف دونسيتش الدفاعي، الذي كان واضحاً في النهائيات، إلى جانب المخاوف المتعلقة بلياقته البدنية. وقد غاب اللاعب عن الملاعب منذ يوم عيد الميلاد بسبب إصابة في ربلة الساق، ولم يسبق له أن خاض أكثر من 72 مباراة في موسم واحد.

وأوضح هاريسون: «أنا أؤمن بأن الدفاع هو مفتاح البطولات. لذلك، جلب لاعب يتمتع بعقلية دفاعية مثل ديفيس، وهو أيضاً لاعب All-NBA، يمنحنا فرصة أكبر للفوز. نحن فريق بُني للفوز الآن وفي المستقبل».

من جانبه، لم يرد دونسيتش بعد على أي اتصالات من إدارة مافريكس منذ الإعلان عن الصفقة، وفقاً لهاريسون، الذي أشار إلى أنه تحدث فقط مع وكيل اللاعب، لكنه لم يتلقَّ أي رد على رسائله النصية أو المكالمات الهاتفية.

• ما الذي تعنيه الصفقة لكلا الفريقين؟

بالنسبة لمافريكس، فإن الثنائي الجديد المكون من ديفيس وكايري إيرفينغ قد يشكل قوة هجومية، لكن الشكوك تحيط بمدى نجاح ديفيس في تعويض رحيل دونسيتش، خصوصاً مع سجل الإصابات الطويل للنجم القادم من ليكرز. ورغم أنه قدم موسماً جيداً من حيث الجاهزية في 2023-2024، إلا أنه حالياً يتعافى من إصابة في القدم.

أما ليكرز، فقد عزز الفريق مستقبله بالحصول على دونسيتش، الذي يمكن أن يكون واجهة الفريق لعقد قادم. ومع تقدّم ليبرون جيمس في العمر (40 عاماً)، فإن إضافة دونسيتش تقلل من المخاوف بشأن مستقبل الفريق بعد اعتزال جيمس.

حالياً، يحتل ليكرز المركز الخامس في القسم الغربي بسجل 28 انتصاراً مقابل 19 هزيمة، بعد تحقيق ثمانية انتصارات في آخر 10 مباريات. ومع إضافة دونسيتش، يمكن للفريق تحسين قوته الهجومية بشكل كبير، رغم أن خسارة ديفيس قد تؤثر على منظومته الدفاعية.

لا تزال تداعيات هذه الصفقة تتفاعل في أوساط الدوري، بينما ينتظر الجميع رؤية تأثيرها على فرص الفريقين في المنافسة خلال المرحلة القادمة من الموسم.