لقي عدد من الرياضيين والمدربين وأفراد عائلاتهم مصرعهم في تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة «أميركان إيرلاينز» بالقرب من مطار ريغان الوطني في واشنطن مساء الأربعاء 29 يناير 2025. الطائرة كانت في طريقها من ويتشيتا، كانساس، حيث كانت تقل مجموعة من متزلجي التزلج الفني على الجليد، إضافة إلى مدربين وأفراد عائلاتهم، الذين كانوا عائدين من معسكر التطوير الوطني الذي أُقيم بالتزامن مع بطولة الولايات المتحدة للتزلج الفني على الجليد.

من بين الضحايا، كانت هناك شخصيات بارزة في عالم التزلج على الجليد، مثل أبطال العالم السابقين، الزوجين الروسيين يوجينيا شيشكوفا وفاديم ناوموف، اللذين كانا يعدّان من أبرز لاعبي التزلج الثنائي في التسعينات. شيشكوفا وناوموف حققا نجاحات كبيرة، حيث فازا بالميدالية الفضية في بطولة العالم للتزلج على الجليد في عام 1994، وكانا من بين أكثر الأسماء تقديرًا في عالم التزلج. بعد اعتزالهما، انتقل الزوجان للعيش في الولايات المتحدة، حيث عملا مدربين للجيل الجديد من متزلجي الجليد، وكان لهما تأثير كبير على تطوير هذه الرياضة.

كما أُفيد بوجود مدربين آخرين على متن الطائرة، منهم إينا فوليانسكايا، المدربة السابقة في نادي واشنطن للتزلج الفني، التي كانت واحدة من الوجوه البارزة في رياضة التزلج على الجليد، وهي من خلفت إرثًا طويلًا في تدريب الأجيال الصاعدة.

على الرغم من الأخبار التي ترددت حول وجود نجل الزوجين، ماكسيم نوموف، على متن الطائرة، أكدت مصادر موثوقة أن ماكسيم، الذي يمثل الولايات المتحدة في التزلج الفردي، لم يكن على متن الطائرة في تلك الرحلة، وفقًا لتصريحات المدربة السابقة لودميلا فيليكوفا، التي قالت إن الحادثة أسفرت عن فقدان «أفضل الناس».

وقعت الحادثة بعد ساعات من عودة الفريق من معسكر التطوير الوطني في كانساس، وكانت الحادثة قد أسفرت عن تحطم الطائرة بعد اصطدامها بمروحية عسكرية من طراز «بلاك هوك» فوق نهر بوتوماك. حتى الساعة 2:50 صباحًا من يوم الخميس، تم العثور على نحو 19 جثة في مكان الحادثة، مع استمرار فرق الإنقاذ في جهودها للوصول إلى باقي الضحايا.

الطائرة كانت تقل 60 راكبًا و4 من أفراد الطاقم، بينما كانت المروحية العسكرية التي اصطدمت بها تقل 3 جنود أميركيين. السلطات الأميركية لم تكشف بعد عن تفاصيل كاملة حول سبب الحادثة، في الوقت الذي يتواصل فيه التحقيق.

وتعتبر هذه المأساة خسارة فادحة لمجتمع التزلج الفني الأميركي والعالمي، الذي فقد العديد من الوجوه البارزة في هذا المجال. الاتحاد الأميركي للتزلج الفني أعرب عن حزنه العميق وتضامنه مع أسر الضحايا، مشيرًا إلى أن الحادثة تركت جرحًا عميقًا في قلوب كل من يعمل في هذا المجال.