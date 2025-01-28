ألقت شرطة بروكسل القبض على رادجا ناينغولان، أسطورة روما وإنتر ميلان السابق، والمنتقل حديثا إلى نادي لوكيرين البلجيكي، على خلفية تحقيق يتعلق باستيراد الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة «ماركا»، فإنه تم القبض على اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا كأحد المشتبه بهم الذين تم توقيفهم من قبل الشرطة البلجيكية، صباح يوم (الإثنين)، بعد سلسلة من المداهمات التي تمت في جميع أنحاء البلاد، حيث يعتقد أن له صلة بشبكة تهريب تستخدم ميناء أنتويرب لإدخال المخدرات.

وأضاف التقرير، أن اعتقال اللاعب هو جزء من تحقيق أوسع بشأن الجريمة المنظمة، والذي يركز على توزيع الكوكايين في بلجيكا، حيث تم كل ذلك في إطار التحقيق الذي شمل حتى الآن نحو 30 عملية تفتيش منزلية، خصوصا في مقاطعتي أنتويرب وبروكسل.

ورفض محامي اللاعب، التحدث عن التحقيقات بشكل مفصل، مكتفيًا بالتأكيد على حق موكله في الحصول على البراءة، قائلا: «لن يتم الإدلاء بأي تعليقات إضافية في الوقت الحالي».

وقالت النيابة العامة في بروكسل في بيان: «يتعلق التحقيق بالوقائع المزعومة لاستيراد الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا عبر ميناء أنتويرب، وإعادة توزيعه في بلجيكا».

ولم يتم الكشف عن مزيد من المعلومات للجمهور.

ويأتي الاعتقال بعد 6 أيام فقط من إعلان ناينغولان عن عودته من الاعتزال للتوقيع مع نادي لوكيرين في الدوري البلجيكي الدرجة الثانية.

وسجل اللاعب هدفًا في مباراته الأولى، مانحًا فريقه نقطة في تعادله 1-1 على أرضه مع فريق ليرس. لاعب الوسط البالغ 36 عاما عاد مجددا للملاعب البلجيكية التي بدأ خلالها بين 2000 وحتى 2004 قبل التوجه لإيطاليا.

وخاض اللاعب تجربة لمدة موسم ونصف الموسم بقميص رويال أنتويرب بين 2021 و2023.

ويعود رادجا للمشاركة في المباريات بعدما قضى النصف الأول من الموسم دون فريق عقب فسخ تعاقده مع نادي بهايانغكارا الإندونيسي في يوليو الماضي.

وخلال مسيرته خاض رادجا 618 مباراة رسمية مع الأندية سجل 70 هدفا وصنع 61 بقمصان روما وإنتر وسبال وكالياري.

وبقميص منتخب بلجيكا شارك في 30 مباراة دولية، وفي يورو 2016.