أعلنت النيابة العامة في بروكسل، اليوم (الإثنين)، اعتقال لاعب كرة القدم الدولي البلجيكي السابق رادجا ناينجولان (36 عاما)، في إطار تحقيق بشأن شبكة لتهريب الكوكايين عبر ميناء أنتويرب، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وأفاد المتحدث باسم الادعاء أن التحقيق يقوده قاضي تحقيق في العاصمة بروكسل، ويتعلق باستيراد الكوكايين المزعوم من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، وتوزيعه داخل بلجيكا. وأوضح أن التفاصيل الإضافية ستُعلن عقب انتهاء جلسات التحقيق والاستماع للمشتبه بهم، دون تحديد عدد المعتقلين.

يذكر أن ناينجولان، الذي لعب 30 مباراة دولية وسجل 6 أهداف مع المنتخب البلجيكي، عاد الأسبوع الماضي من الاعتزال بتوقيعه لنادي لوكيرين في الدرجة الثانية البلجيكية. وكان اللاعب قد أثار الجدل سابقًا بسبب سوء السلوك، آخرها طرده من نادي رويال أنتويرب مطلع 2023.