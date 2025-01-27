حقق برشلونة مساء الأحد فوزاً عريضاً على ضيفه فالنسيا بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي احتضنها ملعب «لويس كومبانيس الأولمبي»، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني.

وحسم برشلونة المباراة في الشوط الأول بخماسية تناوب على تسجيلها فرنكي دي يونغ (3)، فيران توريس (8)، رافينيا (14)، وفيرمين لوبيس (24 و45+4). وفي الشوط الثاني، أضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف السادس (66)، بينما جاء السابع عن طريق خطأ لاعبي فالنسيا (75). وسجل هوغو دورو الهدف الوحيد لفالنسيا (59).

وتُعد هذه النتيجة العريضة -سبعة أهداف-، هي الثانية لبرشلونة بعد اللقاء ضد ريال بلد الوليد 7 - 0 ضمن مباريات الجولة الرابعة من الليغا.

ورفع برشلونة رصيده بهذا الانتصار، إلى 42 نقطة في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني 45 نقطة و7 نقاط عن المتصدر ريال مدريد 49 نقطة، أما فالنسيا فيقبع في المركز ما قبل الأخير 19 برصيد 16 نقطة فقط.