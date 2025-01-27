شهدت مباراة ميلان وبارما، التي أقيمت أمس (الأحد) ضمن الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو، حادثة مثيرة بعد صافرة النهاية، إذ دخل المدير الفني لميلان، سيرجيو كونسيساو، في مشادة حادة مع قائد الفريق دافيد كالابريا.

المباراة التي انتهت بفوز ميلان 3-2 بعد تأخره بهدفين، كشفت عن توتر داخلي في صفوف الفريق. وأظهرت الكاميرات التابعة لقناة «دازن» وقوع اشتباك لفظي بين كونسيساو وكالابريا، استدعى تدخل بعض اللاعبين والجهاز الفني للفصل بينهما.

وشارك كالابريا أساسياً في المباراة، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 78. ويأتي هذا الحادث في ظل تقارير تشير إلى اقتراب رحيل اللاعب عن ميلان نهاية الموسم، خصوصاً بعد تجريده من شارة القيادة لصالح الحارس الفرنسي مايك ماينان.

وفي تصريحاته بعد المباراة، قال كونسيساو: «الأدرينالين والشغف هما جزء من كرة القدم. كالابريا لاعب جيد، لكن كما هو الحال مع الأطفال، إذا تصرفوا بشكل سيئ، علينا التدخل».

وأضاف المدرب البرتغالي أنه لا توجد مشكلة شخصية مع اللاعب، مؤكداً أن الروح الجماعية هي ما تهمه. وعن قراراته الفنية، أوضح أنه أخرج رافائيل لياو وثيو هيرنانديز بين الشوطين لتعزيز الأداء، مشيداً بشخصية الفريق التي قادته للفوز.