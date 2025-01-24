في تطور قضائي بارز، بدأت محكمة موربيهان الفرنسية جلسات محاكمة السيدة ليتيسيا، المتهمة بالاعتداء على اللاعب الكونغولي يوان ويسا، مهاجم نادي برينتفورد الإنجليزي، ومحاولة اختطاف ابنته.

تعود الحادثة إلى الأول والثاني من يوليو 2021، حين كان ويسا لاعباً لنادي لوريان الفرنسي. اقتحمت المتهمة منزله ليلاً، وألقت حمض الهيدروكلوريك على وجهه أثناء وجوده في دورة المياه، مما أدى إلى اختناقه وفقدانه مؤقتاً للرؤية. ويسا، الذي استعاد بصره بالكامل بعد ثلاثة أشهر، روى أمام المحكمة تفاصيل الواقعة قائلاً: «شعرت بسائل على وجهي وصرخت، كنت في الظلام ولم أستطع رؤية شيء. أدركت لاحقاً أنها امرأة واتصلت زوجتي بالسلطات».

ووفقاً لصحيفة «ماركا»، كانت ليتيسيا، البالغة من العمر 38 عاماً، قد طلبت توقيعاً من اللاعب قبل فترة وجيزة من الحادث. لاحقاً، تورطت في اختطاف طفلة وإيذاء والدتها، وتم العثور على الطفلة بعد 12 ساعة. المحاكمة الحالية تشمل تهم محاولة القتل والاختطاف في كلتا القضيتين.

رغم آثار الاعتداء الذي عرقل انتقاله وتأقلمه في إنجلترا، أصبح ويسا أحد أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه إلى برينتفورد في 2021. خاض 133 مباراة مع النادي، سجل خلالها 41 هدفاً، منها 11 هدفاً في الموسم الحالي، وصنع 9 أهداف، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المهاجمين في الدوري.