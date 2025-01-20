يتواجد اللاعب المصري عمر مرموش اليوم في مدينة مانشستر، وذلك لإجراء الفحص الطبي تمهيدا للتوقبع مع نادي مانشستر سيتي.

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام ألمانية، سيتم الإعلان رسميا عن توقيع اللاعب غدا الثلاثاء أو بعد الأربعاء،.

ووافق مانشستر سيتي على دفع 75 مليون يورو، إضافة إلى 5 ملايين يورو إضافية كمكافآت، مقابل ضم عمر مرموش، كما سيحصل اللاعب على راتب سنوي يتراوح بين 16 و17 مليون يورو، ما يعادل 10 ملايين يورو صافية.

وعقب مواجهة بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني مساء الجمعة، حرص النجم المصري عمر مرموش على توديع جماهير ناديه إينتراخت فرانكفورت الألماني،، مع قرب رحيله نحو مانشستر سيتي.