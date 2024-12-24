أثارت تقارير إعلامية تكهنات حول انتقال ليونيل ميسي إلى مانشستر سيتي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية، خصوصا مع توقف الدوري الأمريكي حتى فبراير 2025.

وأشارت التقارير إلى اهتمام بيب غوارديولا بإعادة التعاون مع ميسي لتعزيز فريقه، الذي يعاني من تراجع حاد في النتائج هذا الموسم، وفقاً لمصادر عالمية.

وذكرت «سبورتس كيدا» أن ميسي، الذي سجل 23 هدفاً وصنع 13 تمريرة حاسمة مع إنتر ميامي الموسم الماضي، قد يرحب باللعب مجدداً تحت قيادة غوارديولا.

وأوضحت التقارير أن ديفيد بيكهام، مالك إنتر ميامي، لا يمانع الصفقة إذا قدم السيتي عرضاً رسمياً، ما يجعل الصفقة المحتملة حديث الميركاتو الشتوي.