عُثر على لاعب كرة السلة اللاتفي يانيس تيما ميتا في ردهة فندق وسط موسكو، (الإثنين)، وأشارت التقارير الأولية بحسب قناة تلغرام 112، إلى أن سبب الوفاة هو الانتحار.

وبدأت التفاصيل تتكشف بسرعة، إذ عثر بجوار جثة لاعب كرة السلة على هاتف، ظهرت على شاشته رسالة من زوجته السابقة، المغنية الأوكرانية الشهيرة آنا سيدوكوفا، تطلب منه الاتصال بها مرة أخرى.

وقبل أسبوع واحد فقط، انتشرت أنباء عن انفصال آنا ويانيس، بعد شهرة الثنائي كزوجين منذ أربع سنوات وظهورهما في البرامج التلفزيونية الترفيهية كنجمة بوب مثيرة ولاعب كرة سلة، لكن يبدو أن تفاصيل حياتهما كانت حقيقة درامية.

وانتشرت رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي تحدث فيها اللاعب عن آلامه وحتى أنه ذكر أفكارا انتحارية، واتهم سيدوكوفا بتفضيل المال على حبهما.