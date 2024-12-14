أسفرت حملة الصين ضد الفساد في كرة القدم عن الإيقاع بشخصية بارزة، أمس (الجمعة) عندما حُكم على لاعب وسط إيفرتون السابق ومدرب المنتخب الوطني لي تي بالسجن لمدة 20 عاماً بتهمة تقديم وتلقي رشاوى.

وكان لي، أحد أشهر لاعبي بلاده منذ أن كان لاعب وسط في الدوري الإنجليزي الممتاز ومنتخب بلاده في كأس العالم 2002، مدرباً للصين من أواخر عام 2019 حتى استقالته بعد ذلك بعامين.

وقال التلفزيون الصيني المركزي، إن تحقيق الحزب الشيوعي في تصرفات لي بدأ في نوفمبر 2022، وظهر الرجل (47 عاماً) أمام محكمة في إقليم هوبي في مارس من هذا العام عندما قدم إقراراً بالذنب.

وزعمت محكمة شيانينغ أنه منذ عام 2015، عندما كان مساعداً للمدرب في نادي هيبي تشاينا فورتشن، حتى عام 2021، عندما استقال من منصبه مدرباً لمنتخب الصين، قدّم لي وتلقى رشاوى بلغ مجموعها 120 مليون يوان (16.5 مليون دولار).

وقالت المحكمة إنه في مقابل الرشاوى، كان لي يقوم باختيار أفراد معينين للمنتخب الوطني، فضلاً عن مساعدة الأندية على الفوز بالمسابقات وتوقيع عقود مع اللاعبين.

وتعاني كرة القدم الصينية من التلاعب بنتائج المباريات والفساد منذ أواخر تسعينيات القرن العشرين على الأقل، ويلقي المشجعون المحليون باللوم على الفساد في الأداء الضعيف المستمر للمنتخب الوطني.

عندما تولى الرئيس شي جين بينغ السلطة، أعرب عن أمله في أن تتأهل الصين لكأس العالم للمرة الثانية بعد عام 2002، ثم تستضيف البطولة وأن تفوز بها يوماً ما في نهاية المطاف.

كما أطلق شي حملة شاملة لمكافحة الفساد، أسفرت في وقت سابق من هذا العام عن الحكم على تشين شيويوان، الرئيس السابق للاتحاد الصيني لكرة القدم، بالسجن مدى الحياة لتلقيه رشاوى تزيد قيمتها على 81 مليون يوان.

وصدرت أحكام هذا العام بحق عدد من كبار مسؤولي كرة القدم بالحبس لمدد تتراوح بين 30 شهراً و14 عاماً بتهمة الفساد.

وأوقف الاتحاد الصيني لكرة القدم في سبتمبر الماضي 38 لاعباً و5 مسؤولين في الأندية مدى الحياة بعد تحقيقات استمرت عامين في التلاعب بنتائج المباريات والمقامرة، وخلص التحقيق إلى أنه تم التلاعب بنتائج 120 مباراة بمشاركة 41 نادياً.