في حوار مع صحيفة «كوريري ديلو سبورت» الإيطالية، كشف المدافع الإسباني المعتزل جيرارد بيكيه العديد من التفاصيل المثيرة حول مسيرته الرياضية، مشيداً بفترة برشلونة تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا، ومثنياً على زملائه السابقين، خصوصاً النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

تحدث بيكيه عن الفترة الذهبية التي عاشها مع برشلونة تحت إشراف غوارديولا، قائلاً: «كان لدينا قدر لا يُصدق من المواهب، جميعنا أبناء أكاديمية لاماسيا، وكان من السهل بالنسبة لنا تنفيذ أفكار بيب. وصلنا إلى برشلونة معاً -أنا لاعباً وغوارديولا مدرباً- وكنت محاطاً بمواهب استثنائية مثل ميسي، تشافي، إنييستا، بويول، وبوسكيتس، ما جعل العملية أكثر سلاسة».

وأضاف: «غوارديولا كان مدرباً عبقرياً بكل معنى الكلمة. كانت لديه القدرة على قراءة المباريات والتنبؤ بتطوراتها، وكان يعطيك الأدوات اللازمة لتحقيق النجاح سواء في الهجوم أو الدفاع. لقد كان يجيد تحفيز اللاعبين ويضمن استقرار الفريق على مدار سنوات طويلة، ولم ألتقِ بأي مدرب قادر على توصيل رسائله وتحفيز لاعبيه كما فعل بيب».

وحين سُئل بيكيه عن اللاعب الأقوى هو أم سيرخيو راموس، كان ردّه صريحاً: «راموس أقوى مني في صالة الألعاب الرياضية».

إلا أن بيكيه لم يتردد في التعبير عن تقديره العميق لميسي، إذ وصفه بـ«الكائن الفضائي» وقال: «ميسي هو اللاعب الذي فاجأني أكثر من أي شخص آخر. كريستيانو هو الأفضل بين البشر، لكن ميسي لا ينتمي إلى هذا الكوكب. إنه ببساطة كائن فضائي. لا يمكننا أن نتصور لاعباً آخر مثل ميسي في المستقبل، فهو يفعل أشياء لا تصدق في كل يوم. لقد شاهدته في التدريبات اليومية، وأؤكد لكم أن لاعباً مثله لن يتكرر».

بعد ما يقارب 19 عاماً من التألق في الملاعب، قرر بيكيه اعتزال كرة القدم في يناير 2023، تاركاً وراءه إرثاً لا يُنسى من الإنجازات مع برشلونة والمنتخب الإسباني، ليُصبح واحداً من أبرز المدافعين في تاريخ اللعبة.