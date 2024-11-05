في خطوة باردة كالمثلجات، اعتزل كريستيان أدورغان، مهاجم ليفربول السابق، كرة القدم عن عمر 31 عاماً وافتتح متجراً للآيسكريم! اللاعب الذي قضى سنواته في التنقل بين الأندية، وجد نفسه أخيراً «مجمّدا» خلف عربة المثلجات، تاركاً رسالة وداع كتب فيها: «شكراً يا كرة القدم، كنتِ حبي الأول!»، لكن ربما أدرك في النهاية أن اللعبة كانت قاسية أكثر مما ينبغي، إذ لم تسنح له الفرصة للتألق في عالم يعج بالنجوم.

بعد معاناة طويلة مع الإصابات والمنافسة، أدورغان استبدل الأهداف بالنكهات، ليعيش حياة باردة بنكهة الفانيليا، بعيداً عن ضغوط الكرة وركلات الجزاء.