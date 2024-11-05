في جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا 1، انطلقت مزاعم حول حيلة مبتكرة لتبريد الإطارات بالماء، وكأن السباق لم يعد مجرد معركة سرعة، بل أضحى مختبراً فيزيائياً للابتكارات الهندسية الغريبة. وفيما تنهال الاتهامات لفريق أو بضع فرق بإغراق إطاراتها بالماء البارد، يتنقل المسؤولون بين القوانين بنظرات تائهة، محاولين فك شفرة ما إذا كان الأمر ذكاءً هندسياً أم مجرد احتيال مائي متطور. يبدو أن حتى الإطارات لم تعد تتحمل ضغوط وحرارة السباق الكبير، ولسان حال مهندسي الفورمولا 1 بات مردداً: إذا لم تستطع الإطارات تحمّل الضغط، لمَ لا نعطيها رشفة باردة؟ إنها حكاية حيث العبقرية والهوس بالسرعة والانتصار تتسابق جنباً إلى جنب تماماً كسيارات الفورمولا 1 الخارقة.