بلغ نجم فريق برشلونة لامين يامال اليوم السابعة عشرة من عمره و114 يوماً، وهو عمر يحمل دلالة رمزية في عالم كرة القدم، حيث يُعتبر السن الذي شهد فيه الأرجنتيني ليونيل ميسي مشاركته الرسمية الأولى مع نادي برشلونة.

يظهر التفوق المبكر ليامال على ميسي في بعض الجوانب، إذ سجل اللاعب الشاب 13 هدفًا خلال 66 مباراة لعبها مع الفريق الكتالوني، بينما لم تكن مسيرته بعد في بدايتها. وإضافة إلى أهدافه، أظهر يامال مهاراته في صناعة اللعب، حيث ساهم في تسجيل 17 هدفًا، كان آخرها في المباراة أمام إسبانيول الأحد الماضي على ملعب لويس كومبانيس الأوليمبي.

والمثير للاهتمام أن إسبانيول هو الفريق نفسه الذي شهد على بداية ميسي مع برشلونة في 16 أكتوبر 2004.

لعب يامال مباراته الرسمية الأولى مع الفريق الأول في 29 أبريل 2023، في لقاء انتهى بفوز برشلونة على ريال بيتيس برباعية نظيفة، ليصبح بذلك أصغر لاعب يشارك في الدوري الإسباني بقميص برشلونة، إذ كان عمره حينها 15 عاما و9 أشهر و16 يوما.

تظل المقارنات بين يامال وميسي مثيرة للجدل، حيث أن الأرقام تشير إلى أن يامال يخطو خطواته نحو النجومية بسرعة، محاطاً بتطلعات جماهير النادي الكتالوني في أن يكون له مستقبل مشرق.

وبجانب تألقه مع برشلونة، يواصل يامال كتابة تاريخ جديد مع المنتخب الإسباني، حيث سجل 3 أهداف و8 تمريرات حاسمة خلال مشاركاته مع «لاروخا». لقد كان لمشاركته في بطولة أوروبا دور كبير في إبراز موهبته، خصوصاً بعد تسجيله هدفاً رائعاً في نصف النهائي ضد فرنسا. يتوقع له الكثيرون أن يكون أحد أبرز النجوم في كأس العالم 2026، وكل ذلك بينما لا يزال في سن 17 عاماً.

أرقام لامين يامال:

- 66 مباراة

- 13 هدفاً

- 17 صناعة