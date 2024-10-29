تُوج لاعب نادي السد ومنتخب قطر لكرة القدم أكرم عفيف بلقب أفضل لاعب آسيوي، في حفل الاتحاد القاري الذي أقيم في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، متفوقاً على الأردني يزن النعيمات والكوري الجنوبي سيول يونغ وو. وبذلك يصبح عفيف ثالث لاعب في تاريخ الجائزة يُحرزها مرتين، بعد الياباني هيديتوشي ناكاتا والأوزبكي سيرفر دجيباروف.

بدأ أكرم عفيف العام بطريقة مبهرة، إذ ساهم في قيادة منتخب بلاده للفوز بكأس آسيا التي استضافتها قطر للمرة الثانية على التوالي. وعُرف اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً بقدرته على التألق في البطولات، حيث سجل تسعة أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة في آخر نسختين من كأس آسيا، ما يعكس تأثيره الكبير على الفريق إذ ساهم في 67% من أهداف المنتخب.

كما استمر عفيف في تألقه مع نادي السد، حيث قاد الفريق للفوز بلقب الدوري القطري الـ17 القياسي بعد أن سجل 26 هدفاً وقدم 11 تمريرة حاسمة خلال 22 مباراة. ولم يقتصر نجاحه على الدوري فقط، بل أضاف كأس الأمير ليحقق الثنائية المحلية، مؤكداً مكانته كأحد أبرز نجوم كرة القدم في القارة الآسيوية.