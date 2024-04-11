يتدرب فريق قادش، تحت قيادة الأرجنتيني ماوريسيو بيليغرينو، كل أيام الأسبوع حتى موعد مواجهة برشلونة السبت المقبل، وهي المباراة المهمة للفريق الأندلسي، حيث يسعى للابتعاد عن منطقة الهبوط.

ويجري الفريق خمسة تدريبات بدءاً من (الاثنين) الماضي وحتى السبت المقبل حينما ستقام المباراة على ملعب نويفو ميرانديا ضمن الجولة الحادية والثلاثين من «الليغا».

وستقام التدريبات، بحسب بيان قادش، خلف الأبواب المغلقة بمنشآت مدينة الروسال الرياضية، طبقاً لوكالة الأنباء الإسبانية.

ويحتل قادش المركز الثامن عشر الذي يهبط بصاحبه لدوري القسم الثاني، برصيد 25 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط من النجاة، وهو المركز الذي يحتله سيلتا فيغو.

وفاز قادش بآخر مباراتين له في استاد ميرانديا، أمام أتلتيكو مدريد (2-0) وغرناطة (1-0)، ويريد تأكيد تألقه بانتصار جديد على أرضه أمام العملاق الكاتالوني.

وبالمثل لا يريد برشلونة الاستسلام في المنافسة على لقب «الليغا»، حيث يبتعد بـ8 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.