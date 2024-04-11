عثرت الشرطة الأرجنتينية، على لاعبة كرة قدم أرجنتينية مقتولة خنقا على يد زوجها السابق الذي انتحر لاحقا داخل شقتهما.

ووفقا لصحيفة «ديلي ميل»، فقد عُثر على فلورنسيا غينازو، (30 عاما)، وتلعب في نادي أرجنتينو ميندوزا الأرجنتيني، مضروبة ومخنوقة داخل الغرفة التي كانت تشاركها مع شريكها إغناسيو أوجستين نوتو.

وعقب الحادث، عُثر على ورقة على النافذة تنبه الجيران إلى الأهوال التي سيجدونها بالداخل، وجاء فيها: (اتصلوا بالطوارئ. الأطفال وحدهم).

وأشارت الصحيفة إلى أن إغناسيو أوجستين، زوج اللاعبة الأرجنتينية، ترك أبناءهما يلعبان في غرفة منفصلة، ولكن الابن الأكبر صاحب الـ7 سنوات، انتقل إلى الغرفة التي وقعت فيها الجريمة، لكنه لم يتمكن من فتح الباب، وفي ذلك الحين اتصل أحد الجيران بالشرطة.

وذكر بيان تشريح الجثة، أن اللاعبة توفيت خنقا، وجاء هذا الحادث بعد 5 أشهر فقط من شكوى اللاعبة لزوجها واتهامه بالعنف الجسدي، لكن لم يكن هناك أدلة كافية ضده، وغادر المنزل في نوفمبر 2023.

وكانت فلورنسيا غينازو لاعبة في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم النسائية لنادي أتليتكو أرجنتينو، وفقًا لتقارير صحيفة The Mirror، كانت أيضًا تعمل كعارضة أزياء ولها 25000 متابع على إنستغرام، يضاف إلى ذلك أنها كانت فنانة في رسم الوشوم ومؤهلة في مجال الصحة والسلامة المهنية.

ونشر ناديها بيان رسمي، نعى فيه اللاعبة، قائلا: «فلورنسيا كانت لاعبة في القسم الأول لكرة القدم للسيدات في نادي أتلتيكو أرجنتينو، نحن نأسف بشدة لمقتلها، الذي كان قتلاً للنساء، بالأمس ضربها زوجها إجناسيو نوتو حتى الموت ثم انتحر، على الرغم من زواجهما قانونيًا، إلا أنهما انفصلا، وكانت قد نددت به مرارًا وتكرارًا، وتم القبض عليه وإطلاق سراحه في نوفمبر 2023».

وأضاف: «العديد من تفاصيل القضية ليست معروفة بعد، ونحن في انتظار المزيد من المعلومات».