أحرز ألكسندر إيساك مهاجم نيوكاسل يونايتد هدفا (د:13)، مع عودته للملاعب عقب تعافيه من الإصابة، إضافة لهدفين سريعين في الشوط الثاني أحرزهما جمال لاسيليس (د:60) والبرازيلي جويلينتون (د:61) وهدف لأنتوني جوردون قبل النهاية (د:83) ما منح نيوكاسل يونايتد الفوز 4-1 على تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الذي طُرد منه لاعب على ملعب سان جيمس بارك يوم السبت.

وتلقى إيساك، الذي غاب عن العديد من المباريات خلال الشهر الماضي بسبب مشكلة في أعلى الفخذ، تمريرة قصيرة رائعة عبر قلب دفاع تشيلسي من قبل لاعب الوسط لويس مايلي البالغ من العمر 17 عاما، ليلمس المهاجم الكرة قبل أن يطلق تسديدة في المرمى.

وأدرك تشيلسي التعادل بعد 10 دقائق عندما تعرض رحيم سترلينج لعرقلة على حافة منطقة الجزاء، وتقدم الجناح لينفذ الركلة الحرة لتسكن شباك نيك بوب.

وكاد نيوكاسل أن يتقدم في الشوط الثاني عندما اصطدمت ركلة حرة نفذها الظهير كيران تريبيير بالعارضة، لكن لم تكن هناك مؤشرات تذكر على انهيار تشيلسي في الشوط الثاني.

تقدم الفريق المضيف مرة أخرى بعد مرور ساعة حيث نفذ نيوكاسل ركلة حرة من اليمين إلى اليسار، مما سمح لجوردون بالعثور على رأس جمال لاسيليس اثر تمريرة عرضية اسكنها قائد نيوكاسل في الشباك بضربة رأس.

وبعد ما يزيد قليلا عن دقيقة واحدة، تعرض روبرت سانشيز للضرب مرة أخرى عندما راوغ جويلينتون مواطنه البرازيلي تياجو سيلفا على حافة منطقة الجزاء وتقدم قبل أن يسجل ليترك تشيلسي في وضع صعب.

وتبددت أي فرصة لتشيلسي في العودة عندما حصل رييس جيمس على البطاقة الصفراء الثانية بعد تدخل غير مؤذ في الدقيقة 73، مما دفع إيدي هاو إلى تغيير طريقة لعب فريقه.

وأشرك هاو عددا من اللاعبين الشباب كبدلاء، ودفع بجوردون إلى الأمام، وأنهى التسجيل في الدقيقة 83 بمجهود فردي رائع ليصعد نيوكاسل إلى المركز السادس في الدوري برصيد 23 نقطة.

وانتقد ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي فريقه بعد النتيجة التي تركتهم في المركز العاشر برصيد 16 نقطة قائلا إنها أسوأ مباراة لهم هذا الموسم.

وقال بوكيتينو «سنتوجه إلى الفندق، ثم نتدرب مبكرا في الغد، ليس لدينا إجازة».

«لا يمكننا إلقاء اللوم على اللاعبين، إنه الفريق بأكمله. نحن بحاجة إلى فهم المستوى الذي نحتاجه للمنافسة (على اللقب)، والتعرف على ابعاد الموقف الحالي».

وقال إيدي هاو مدرب نيوكاسل إنه سعيد بالطريقة التي استفاد بها فريقه، الذي يفتقد للعديد من اللاعبين الأساسيين بسبب الإصابات والإيقاف، من المزايا التي اتيحت له في الشوط الثاني.

وأضاف «كان تعبيرا حقيقيا عن شخصية الفريق. طلبنا من اللاعبين التقدم، وكنا نستحق الفوز حقا. حققنا إيجابيات كبيرة اليوم».