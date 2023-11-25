انتقد مدرب برشلونة الإسباني تشافي هرنانديز، نظام التوقف الدولي الحالي، وطالب بإدخال تعديلات وتحديد توقف دولي واحد سنوياً من أجل توفير الوقت الضائع في السفر والحد من الإصابات التي يتعرض لها الكثير من اللاعبين جراء ذلك.

وأصيب حارس مرمى برشلونة، مارك-أندريه تير شتيغن، الأسبوع الماضي، خلال تدربه مع منتخب ألمانيا بينما أصيب لاعب الوسط الإسباني الدولي غابي بتمزق في الأربطة خلال وجوده مع منتخب بلاده قبل لقاء فريقه في الدوري الإسباني مع مضيفه رايو فاييكانو اليوم السبت.

وقال تشافي للصحفيين، إن زيادة العبء على اللاعبين نتيجة كثرة المباريات على مستوى المنتخب والنادي يتسبب في الكثير من الإصابات.

وأضاف تشافي: «أعتقد أن فيفا ينظر فعلياً في هذا الأمر.. أحد الحلول المقترحة هو استمرار اللاعب لتسعة أشهر مع ناديه ولشهرين مع المنتخب وبعدها يحصل على عطلة لمدة شهر».

وتابع: «بهذه الطريقة يمكن على الأقل تجنب الكثير من رحلات السفر، فمثلاً مدافع أوروغواي رونالد أراوخو أو (المهاجم البرازيلي) رافينيا سافرا لمدة 13 أو 14 ساعة، وعادا أمس ولم يستريحا». طبقاً لرويترز.

وأضاف: «وهذا هو حال كل الأندية وليس نحن فقط».

وأشار تشافي إلى أن كثرة المباريات هي السبب في إصابة غابي (19 عاماً).

وقال المدرب عن ذلك: «الكثير من المدربين تحدثوا عن كثرة المباريات بشكل كبير وأعتقد أن هذا هو السبب الرئيسي في إصابة غابي إلى جانب سوء الحظ.. تمزق الرباط الصليبي عادة ما يكون سوء حظ».

ويحتل برشونة المركز الثالث بين فرق الدوري الِإسباني بعد 13 جولة ولم يحقق الفوز في مباراتين متتاليتين في الدوري منذ سبتمبر الماضي، بينما يسعى لتقليص الفارق الذي يفصله عن جيرونا صاحب الصدارة وهو أربع نقاط.