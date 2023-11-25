ذكرت تقارير إخبارية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بدأ إجراءات تأديبية بشأن أعمال شغب تسببت في تأخير انطلاق مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم على ملعب ماراكانا الخميس الماضي.

واشتبك مشجعو البرازيل والأرجنتين خلف المرمى أثناء النشيدين الوطنيين، ما دفع الشرطة إلى مهاجمة المجموعة المسافرة من الأرجنتين بالهراوات.

وتوجه الضيوف، أبطال العالم، بقيادة القائد ليونيل ميسي، إلى المدرجات لمحاولة تهدئة الوضع قبل مغادرة الملعب لأكثر من 10 دقائق.

وجاء في بيان نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «يمكن أن يؤكد فيفا أن لجنته التأديبية بدأت إجراءات ضد الاتحادين البرازيلي والأرجنتيني لكرة القدم»، طبقاً لرويترز.

وتواجه الأرجنتين إجراءات تأديبية بسبب «شغب الجماهير» وتأخير انطلاق المباراة.

وأضاف «فيفا» أن البرازيل تخضع للتحقيق بشأن مخالفات محتملة للمادة 17 من لوائح الانضباط، التي تتعلق بالحفاظ على النظام والأمن أثناء المباريات.

وبدأت المباراة بعد تأخير طويل وفازت الأرجنتين 1-0 بضربة رأس في الدقيقة 63 من المدافع نيكولاس أوتامندي.